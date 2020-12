Mathías Olivera le cierra la puerta al Atleti

Antes de que acabara el pasado mercado de fichajes, Mathías Olivera estuvo cerca del Atlético de Madrid. Los rojiblancos buscaron mejorar algunas posiciones y entre ellas estaba la del lateral zurdo.

Se llegó a hablar de una oferta que ascendía a los 20 millones de euros, con Mollejo Incluido, pero el interés se congeló y el uruguayo continuó en el conjunto azulón.

Pues bien, en su último aparición pública ha sido cuestionado por ese interés del Atlético y no se lo ha pensado dos veces: Mathías Olivera se ve en el Getafe.

"Obviamente que haya sonado eso como jugador te pone contento. Mi mente estuvo en Getafe y cada fin de semana dar lo máximo con el equipo. Estoy muy feliz, día tras día me siento más feliz, espero seguir muchos años aquí", aseguró.

El defensa insistió en todo lo que le ha dado el Getafe. con el que tiene contrato hasta el 2023, y bajo ningún concepto, hasta que el club diga lo contrario, se moverá del Coliseum.

"Me vine muy joven, costó adaptarme, fue duro al principio. Después de varios años me voy acostumbrando y la verdad es que estoy muy feliz. Cuando apenas llegué se notaba que la pelota iba más rápida, los controles... Me costó adaptarme pero poco a poco me fui acostumbrando y me siento muy bien", acabó.