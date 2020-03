Matías Rodríguez confía en que no haya una reducción salarial

Ante la profunda crisis económica derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, los equipos de todo el mundo están haciendo malabares para paliar las deudas.

Esta semana se especuló con una posible rebaja en los salarios de los jugadores de Universidad de Chile, aunque Matías Rodríguez confía en que eso no suceda.

El futbolista de 33 años aseguró en 'Radio Cooperativa' que había recibido de garantías de la gestora del club, Azul Azul, y que confía en la palabra de la entidad chilena.

"Hablé con el presidente y me entregó información que me dejó tranquilo para que la traspasara a los demás compañeros, lo que sale en los medios está alejado de la realidad del club, por el momento eso no va a pasar", aseveró.