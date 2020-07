Matondo pidió perdón al Schalke 04 por lucir la camiseta del Borussia

Las redes sociales pueden ser muy traicioneras. Que se lo pregunten si no a Rabbi Matondo.

Subió una publicación en la que aparecía haciendo ejercicio con una camiseta del Borussia Dortmund. Rápidamente la borró... pero muchos ya la habían visto.

La imagen causó tal revuelo que Matondo ha tenido que recurrir de nuevo a las redes para pedir perdón a la hinchada del Schalke 04.

"En relación a la fotogorafía que circula en la que aparezco con la camiseta de uno de nuestros mayores rivales, quiero decir que estoy muy triste y decepcionado conmigo mismo. Me quiero disculpar con todas las personas del club, y por supuesto, con nuestra hinchada, a la que he hecho daño y he enfadado. No era mi intención", escribió.

Matondo afirma que llevaba la camiseta para un entrenamiento: "La camiseta es de mi amigo Sancho, por eso la llevaba, no porque a mí me guste el Borussia Dormund".

"Lo hice sin pensar en las consecuencias. No hay excusa para mi inmadurez. Solo quería decir lo mucho que lo siento, no quería ofender a nadie con mis actos. Prometo que daré el 100% con el Schalke 04, como he hecho desde que llegué aquí. Lo daré todo y demostraré lo mucho que significa para mí estar en este equipo", finalizó un arrepentido Matondo.