Matos quiere llegar a coste cero a San Lorenzo

Entre 2014 y 2016, Matos pasó una bonita etapa en San Lorenzo, con el que levantó grandes títulos como la Copa Libertadores o la Supercopa Argentina. ¿Por qué no soñar con su vuelta?

Así lo confirmó el propio futbolista en las palabras que refleja 'Sport': "En este momento soy jugador libre, pero no voy a negar que espero una llamada del club y de Tinelli. Pienso que en lo económico no habría problema porque las ganas de volver son muchísimas".

"Me encantaría volver. Pero tiempo al tiempo, la verdad es que no me quiero desesperar mucho y quiero tener los pies sobre la tierra. La idea es seguir jugando. La cabeza y el cuerpo me lo permiten", añadió. El futbolista finalizó su última etapa en Barracas, por lo que ahora puede negociar con cualquier club a coste cero.

Pero Matos insistió en sus preferencias: "Siento mucho el cariño de la gente de San Lorenzo. Dejé todo por esa camiseta, aunque no me creo un ídolo, para nada. Nunca pensé que la gente me iba a recibir así cuando regresé al Nuevo Gasómetro. No me alcanzan las palabras de agradecimiento".