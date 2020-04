Maxi Gómez admite que aún le duele el pie al apoyar

Maxi Gómez tuvo que pasar por el quirófano para ser tratado de una lesión en el quinto metatarsiano. Poco a poco, eso va quedando atrás.

"Llevo un mes y cinco días desde que me operaron y debo admitir que el parón por el coronavirus me ha venido muy bien. Hago los trabajos que me mandan desde el club, poco a poco voy mejorando, aunque todavía me duele un poco al apoyar", dijo a 'Sport 890'.

Además, explicó que la recuperación también es distinta a causa del coronavirus. "No es lo mismo estar en casa que poder correr en un campo, no estoy entrenando del todo bien y además no vienen fisios a mi casa por todo el tema de la enfermedad", explicó.

Maxi Gómez contó que ha estado un tiempo sin poder ver en persona al médico que le atiende: "El doctor se pasó por aquí hace poco por primera vez, después de casi 40 días y me hizo una ecografía, parece que va todo muy bien".

El deseo del charrúa lo tiene claro: volver cuanto antes a la hierba. "A ver si cuando empiecen los entrenamientos puedo arrancar con todo el grupo", concluyó.