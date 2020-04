Maxi Gómez rechazó una delirante oferta de China

China es uno de los países más ricos. Su liga se ha llevado a muchas estrellas a cambio de muchos millones.

A Maxi Gómez quisieron llevárselo cuando jugaba en el Celta. Sin embargo, el futbolista dijo a 'Sport 890' que le pesó más su empeño por seguir en LaLiga. "En ese momento estaba jugando en el Celta, lo estaba haciendo bien, acababa de llegar y me quería quedar. Terminó mi primera temporada allí y volvieron a la carga con una oferta de 25 o 30 millones...", echó la vista atrás.

"Muchos jugadores me dijeron que esperara, que la mayoría no ve los partidos de China. Mirabas los números de dinero en esa oferta de China y eran muy grandes... pero yo no quería ir", relató.

Al final, optó por quedarse en LaLiga y así fue cómo llegó al Valencia. Ahora, se encuentra lesionado del pie izquierdo y, pese a que aún sufre dolores, espera estar al 100% cuanto antes.