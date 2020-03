Maxi López ataca a Wanda Nara por romper la cuarentena con sus hijos

La relación entre Maxi López y Wanda Nara lleva años siendo complicada, pero ha empeorado en plena crisis del coronavirus.

El delantero del Crotone, ex marido de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos, arremetió contra ella en las redes sociales por dejar París y volver con los niños a Milán.

"Me gustaría saber con qué criterios se rompe la cuarentena de una pandemia mundial, en la que se pide a todos que no salgan y expongan a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, se mudan y van al epicentro de la infección (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia·, escribió.

"Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes conciencia, si no quieres hacerlo por vos hacelo por ellos porque hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta", continuó Maxi López.

Así, el futbolista incluyó también a Francesca e Isabella, las hijas que Wanda Nara tiene con su ex compañero Icardi, con el que hoy día está casada.

La propia presentadora compartió fotografías de sus hijos jugando y compartiendo momentos con su abuela en la casa familiar, pero aún no se ha pronunciado sobre los reproches de su ex marido.

Es la última riña entre ambos, pero la lista es larga. Maxi López expuso en Instagram hace tan solo dos días que Wanda Nara no le dejaba hablar con sus hijos de nuevo.

"Extraño apretar y besar a mis niños mucho, así que mamá, ponete las pilas y devolvele sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo, que en estoss momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca", escribió junto a una fotografía en la que se le podía ver en la calle tomando un helado con Valentino, Benedicto y Constantino.