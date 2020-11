Mayoral desveló que pasó el COVID-19 ¡cuando estaba en el Levante!

Leer que un jugador ha dado positivo en coronavirus ya casi ni es noticia. Prácticamente a diario se conocen nuevos positivos en el fútbol. Pero todavía hay algunos futbolistas que prefieren mantenerlo en secreto.

Ese es el caso de Borja Mayoral, que desveló en el Instagram de 'Sweet Warrior' que está tranquilo con los positivos en COVID-19 que hay en la Roma porque ya no puede volver a contraer la enfermedad.

Y es que el jugador español ya ha pasado el coronavirus. Al parecer, se contagió antes de aterrizar en territorio italiano, cuando todavía era jugador del Levante: "No podemos salir de Roma, así que lo aprovechamos y entrenamos. Tenemos algunos positivos en el equipo, pero no estoy muy preocupado porque ya lo pasé en el pasado".

"Tuve algunos síntomas el verano pasado y luego pude terminar el campeonato. Ahora estoy más tranquilo porque he desarrollado anticuerpos y no creo que pueda volver a contagiarme", añadió el ex delantero del Real Madrid.

Justo los días 13 y 20 de agosto el Levante hizo público a través de un comunicado oficial dos positivos en el equipo, pero nunca se desveló la identidad de los afectados.