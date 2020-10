Mayoral pidió disculpas: "Parece que falté al respeto a Jovic y no fue así"

Borja Mayoral fue el elegido para salir del Real Madrid. El español puso rumbo a la Roma y allí, en su presentación, habló de cómo se decidió su salida y de lo que quería Zidane. "Iba a salir rápido y Zidane me dijo que me quedara...", relató el delantero, que también habló de Luka Jovic.

Horas después, Mayoral atendió a los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' y quiso aclarar lo dicho, ya que creyó que se había malinterpretado por completo.

"Si le tengo que pedir disculpas al Real Madrid o a Jovic, se las pido. No me tenía que haberme metido en cosas del Real Madrid", reconoció Mayoral, arrepentido.

"Se está utilizando fuera de contexto una cosa que dije. Zidane me transmitió que estaba contento conmigo. Pero yo no hablé con Zidane de Jovic. Ha parecido que le faltaba el respeto a Jovic y no fue así", aclaró.

Un malentendido que terminó de cerrar: "Tengo mucho respeto por Jovic, es delantero del Real Madrid. Entrené con él durante mes y medio, pero en mi vida he faltado al respeto a un jugador, a un compañero, a Zidane o a un club".