Mayoral podría estudiar otras ofertas: la del Valencia tardará

Borja Mayoral tiene dos opciones sobre la mesa. O espera a que el Valencia, que acaba de perder a Rodrigo, haga una oferta por él, o se decanta por expandir horizontes y estudiar otras propuestas. El diario 'AS' asegura que la propuesta 'che' tardará en llegarle.

El motivo es que tanto Javi Gracia como la dirección deportiva, tras una reunión, llegaron a la conclusión de que lo que necesita el equipo es a un central y a un centrocampista. El delantero sigue estando en su agenda, pero no es la prioridad en estos momentos.

Esto no significa que ya no estén interesados en él: siguen estándolo. Lo que ocurre es que, si hay que intentar hacerse con sus servicios, las conversaciones comenzarán una vez estén encarriladas las llegadas del zaguero y del creador de juego.

De ahí que Mayoral pueda hartarse de la espera y escuchar otras ofertas. De momento, no las tiene y continúa entrenándose con el Real Madrid en Valdebebas, donde no cuenta. Zidane tiene a muchos delaneros en su escuadra y no parece que vaya a tener espacio para él.