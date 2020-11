Mazzola y el Inter-Madrid de 1964: "Nunca olvidaré a Di Stéfano"

Inter de Milán y Real Madrid se ven las caras este miércoles (21.00 horas) en un partido clave para la fase de grupos de la Champions League. Un encuentro que tendrá su miga entre dos equipos que tienen recuerdos en común.

Allá por el año 1964, ambos equipos disputaron la final de la Copa de Europa, que acabó con 3-1 para el cuadro milanés gracias a dos goles de Sandro Mazzola, que recordó cómo fue aquel encuentro y alguna curiosidad posterior.

"Hay un momento que no olvidaré nunca: ver en persona a mi ídolo, Di Stéfano. Salí del vestuario y estaba ahí... No me parecía real, me quedé mirándolo y él se dio cuenta. Se acercó y me dijo un par de cosas, la pena es que no entendí nada. Estaba en 'shock", describió Mazzola.

Pero Mazzola, que en sus 570 partidos metió 162 goles, tiene claro que "lo mejor llegó después de uno" de sus goles. "Me felicitó muy deportivamente con un apretón de manos. Fue lo máximo para mí", reconoció la leyenda del Inter de Milán.

El ex futbolista turinés señaló, además, que Di Stéfano sigue siendo el mejor jugador de la historia: "Para mí sí, lo reitero. Para pararle utilizaban dos hombres, y ni así podían. No hubo nadie más como él".

Y habló también de CR7: "A mí me encantaba Cristiano. Cuando trabajaba de comentarista, una vez me tocó un partido de los blancos y pedí una charla con él. Fue muy amable conmigo. Sin el portugués, el Madrid no es el mismo, aunque siguen teniendo jugadores fantásticos".

Mazzola destacó a Sergio Ramos, que explicó que piensa "en Facchetti" cuando le ve jugar. "Era lateral, pero si lo necesitaban, se iba al ataque y marcaba goles. Ramos siempre aparece cuando el Madrid está en apuros", indicó.