"¿Mbappé al Madrid y Ney al Barça? El PSG no vende estrellas"

El verano cada vez está más cerca. Eso significa que cada vez se habla más de posibles fichajes.

Y los 'cracks' suelen ser los protagonistas en cada edición del mercado. Mbappé y Neymar, por ejemplo, han sido relacionados con Madrid y Barça respectivamente.

Ander Herrera, que comparte vestuario con ambos en el PSG, habló sobre el futuro de ambas estrellas con 'AS'. "Es verdad que aparecen muchas informaciones, pero nosotros no le damos bola. Yo lo he hablado con Mbappé... El PSG no es un club vendedor de estrellas, al contrario, las compra. Tiene músculo económico para mantener a sus 'cracks", dijo rotundo.

Herrera cree que ambos seguirán en el Parque de los Príncipes, al menos nada le hace pensar lo contrario. "Los dos son clave en el proyecto del PSG. Los veo a ambos felices e involucrados", añadió.

Prefirió no opinar sobre si los ve jugando en el Madrid y el Barça: "Es normal que se habla de ellos. Son de los mejores del mundo... Lo único que yo veo es que es lógico que todos los quieran tener en su equipo", se limitó a decir.