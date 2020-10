"Mbappé debe estar atento a los defensas que pueden masacrarle la rodilla"

El 60 cumpleaños de Diego Armando Maradona ha supuesto que 'France Football' le haya hecho un especial. Y la estrella argentina ha dado varios titulares importantes.

Una de las figuras en las que se fijó Maradona fue Kylian Mbappé, al que le dio un consejo. "Es un jugador fantástico, pero sigue siendo muy joven", comenzó el 'Pelusa' sobre el jugador francés.

"Tiene que jugar muchos encuentros en todas las competiciones para seguir creciendo, y debe estar atento a aquellos defensas que pueden masacrarle la rodilla", añadió Maradona.

Otro de los temas tratados el hecho de que estuvo a punto de recalar en el Olympique de Marsella, pero finalmente se quedó en el Nápoles.

"Contactaron conmigo para doblarme el salario. Yo estaba en el Nápoles, le dije al presidente que me dejara ir y él me aseguró que si ganábamos la UEFA me permitiría marcharme. Así que el día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero se echó para atrás y no me dejó irme", argumentó.