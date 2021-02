"¿Mbappé? Disfruto de lo bueno, como todos los aficionados"

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Real Valladolid y Zinedine Zidane analizó el partido y la actualidad madridista en rueda de prensa. El técnico no quiere que se piense en el Atalanta, sino que se mire exclusivamente a este encuentro.

"Yo no estoy pensando en la Champions y creo que nadie lo hace. Tenemos que hacerlo bien para lo que viene después, hemos hecho una buena semana y queremos demostrarlo", aseveró.

Confirmó la baja de Benzema: "Karim no va a estar con nosotros. Tiene una molestia y como surgió este jueves, para el sábado no estará con nosotros. Ya la semana que viene veremos, a partir del domingo o el lunes veremos cómo evoluciona la molestia".

"Todos los jugadores que se lesionan son un palo fuerte para nosotros, pero sabemos el jugador que es Karim para nosotros. Ya está lesionado, no podrá estar con nosotros y tenemos que afrontar estas cosas. Pensamos en los que estará e intentaremos recuperarle cuanto antes", agregó.

Era inevitable que se le preguntara a Zinedine Zidane por Kylian Mbappé y su exhibición en el Camp Nou contra el Barcelona. Por supuesto, el técnico madridista no se lo perdió: "Yo veo todos los partidos, me gusta mirar los partidos y disfruto con las cosas buenas, como todos los aficionados".

Los aficionados decían "Florentino, fíchalo" en redes. ¿Le mandó un WhatsApp al presidente? "Yo no le he mandado ningún mensaje, pero la afición tiene derecho a opinar, claro", contestó entre risas.

¿Enfada a los jugadores que se hable de fichajes?: "Esto es lo de siempre, cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros queremos ayudar a nuestros jugadores y lo que venga de fuera, quién va a venir o se va... esto es el Real Madrid y siempre se va a discutir de estas cosas. Nunca va a parar eso, pero los que estamos aquí, no solo los jugadores, estamos concentrados en los partidos que tenemos porque ya es bastante el día a día".

Uno de los debates es si Haaland y Mbappé son los sucesores de Cristiano Ronaldo y Leo Messi: "Son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar... Ellos son más jóvenes y lo que están haciendo demuestra que son futbolistas de presente y futuro".

Si le diesen a elegir, ¿con quién se quedaría?: "A mí lo que me gusta es ver el fútbol y ver a mis jugadores. Son dos jugadores del presente y del futuro, como he dicho. Lo que prefiero o no, no te lo voy a contestar. Yo como aficionado del fútbol lo que quiero ver es cosas buenas y a jugadores jóvenes hacer cosas buenas en el campo".

"Aquí siempre hacemos juntos las cosas, con el entrenador y con el club. Luego hay mucha información, quién se va, quién se queda... Me repito, nosotros nos concentramos en el día a día y en lo que hacemos nosotros", agregó sobre si se pregunta a los entrenadores de fichajes de ese calibre.

Mbappé dice que Zidane es su ídolo y el técnico no quiere oír más del asunto: "Bueno... (pausa) Tenemos un partido fundamental, hicimos una buena semana, tenemos un partido y sabemos sus dificultades. El Valladolid está en su casa, necesita puntos y lo va a dar todo. Lo que queremos hacer es un buen partido del minuto uno hasta el final. ¿El resto? Ya he contestado muchas veces y ya está".

"¿El bajón de LaLiga? Es un momento puntual"

Sobre si el nivel de LaLiga ha bajado: "El nivel del fútbol hoy en día es muy difícil, no vas a ganarle fácil a ningún equipo, pero es que eso es lo bonito del fútbol. O estás concentrado y metido, o cualquiera te puede ganar. LaLiga para mí sigue siendo fuerte, es un momento puntual".

Cuestionado por las lesiones: "Nosotros trabajamos para evitar todo esto, pero últimamente no nos acompaña tener a nuestros jugadores al mejor nivel. Hay muchos lesionados, ahora con la lesión de Karim... debemos tener paciencia y tenemos que dar el máximo, pensar en que vamos a recuperar a nuestros jugadores. Espero que en breve los tengamos a todos, pero últimamente la situación es un poco complicada".

¿Se ve remontando para ganar el título?: "Hay 45 puntos en juego y vamos a seguir con lo nuestro, sin pensar en otro equipo. Cada uno hace su camino y lo que debemos hacer es centrarnos en lo que estamos haciendo últimamente".

"El estímulo para nosotros es el día a día, entrenar y preparar las cosas para luego jugar. Eso es lo que debemos transmitir. Tenemos la suerte de poder estar aquí y disfrutar cada día. Claro que vamos a seguir, cada año hay competiciones. Ahora nos faltan la Liga y la Champions y vamos a ir a muerte hasta final de temporada", incidió.

A Zidane se le recordó su ruleta al portero contra el Real Valladolid en 2004. ¿Es uno de sus mejores no goles?: "Al final no es gol, así que no es una buena jugada (risas). Fue una jugada bonita, pero al final había que meter el gol, pero no fue posible. Nadie se acuerda de esa jugada, lo mismo tú (el periodista), pero porque no terminó en gol".