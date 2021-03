"Mbappé está siendo oportunista; no creo que esté convencido de quedarse"

La futuro de Kylian Mbappé continúa estando al orden del día. El galo tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2022 y el Real Madrid, sobre todo, pujará fuerte por su fichaje.

Jerome Rothen, ex jugador del cuadro parisino, habló sobre su futuro: "Es complicado. No estamos en su cabeza y tiene metas personales y deseos. ¿Está convencido de quedarse en el PSG? No lo creo, ya que su contrato ya habría sido extendido".

"Creo que sintió que su futuro estaba en otra parte. No es una crítica, tiene derecho a pensar así. Tengo la impresión de que a veces oculta ciertas verdades", agregó el comentarista en 'SFR1'.

Rothen se mostró descontento con la actitud de Mbappé: "Se siente que no es algo directo y eso no me gusta mucho. Porque significa que eres un oportunista, que tu objetivo era ir al Real Madrid, pero que dada la situación financiera del Madrid, ya no puedes".

"Eso no es muy honesto. Mi mensaje para él es: sé más claro. El club seguirá con o sin él", concluyó el ex futbolista del PSG.