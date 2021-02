Mbappé le ahorra mal trago a Pochettino

No falló el PSG ante el colista de la Ligue 1. Los de Pochettino se tomaron en serio el partido, al menos durante 45 minutos, y un chispazo de su gran estrella evitó que la insurrección del Nîmes prosperara.

No estaba claro a qué quería jugar el Nîmes en el Parque de los Príncipes, y el PSG se aprovechó de su indecisión para dominar con puño de hierro el primer tiempo.

Un primer tiempo que fue un monólogo parisino, de principio a fin. Un goteo constante de ocasiones, y parecía imposible que el 0-0 durase mucho más.

Llegaba una tras otra a las inmediaciones del área rival el PSG. Tuvo oportunidades de todos los colores, y en el 18' llegó el gol. Y llegó por uno de los pocos, pero groseros, errores que el Nîmes cometió atrás.

Fomba dio un pase atrás, buscando a Briançon, pero le regaló el balón a un Di María que en el mano a mano ante el sorprendido Reynet no falló, y adelantó al PSG.

El tanto parecía que abriría la la lata, pero no fue así. Sí, el PSG siguió dominando; sí, siguió atacando de forma inclemente al Nîmes. Y sí, continuó merodeando el gol. Pero este no llegó hasta el 36'.

De nuevo Di María, pero ahora para poner un balón perfecto a la carrera de Sarabia que el español cabeceó a quemarropa para batir a Reynet y hacer el segundo.

Con el 2-0 en el marcador el PSG por fin aflojó, pero lo que evidenció es que si antes estuvo apretando al Nîmes, no era a conciencia. Como al irresponsable conductor que le pesa el pie en el acelerador y se salta los límites sin darse cuenta.

El encuentro era suyo, estaba en su mano. Podía o aguantar el resultado o convertirlo en una goleada... Y no escogió ni lo uno, ni lo otro. Se desconectó del partido, y la primera prueba de ello apareció incluso antes del descanso.

Porque se fue el Nîmes al entretiempo con una buenísima intervención de Sergio Rico, en el 39', para evitar el tanto que hubiera cambiado el transcurso del partido.

A la vuelta de los vestuarios el PSG se topó con un Nîmes más valiente, que salió al ataque sin desatender su buena colocación en defesa (errores aparte), y como resultado empezaron a merodear los visitantes el área rival una y otra vez.

Para colmo, Mbappé parecía fuera del partido, una vez más. 'Picado' con Briançon, coqueteó con la amonestación en varias ocasiones, quizá aburrido de no entrar en contacto con un balón que siempre estaba en el campo del PSG.

Quería el Nîmes el gol que le metiera en el partido, pero entonces apareció él. El jugador que de la nada te hace un gol. Y no, no fue Di María. Fue un Mbappé que, cual mago, apareció, marcó un golazo y desapareció otra vez.

Solo entonces respiró aliviado un Pochettino que no se atrevió (o no quiso) tocar el once con los cambios, a pesar del repaso que le estaba metiendo su modesto rival.

Con tres goles de renta, el PSG continuó concediendo al Nîmes, pero sin la presión de que un error deje a su rival a un solo gol del empate. El Nîmes lo intentó hasta el final, pero su acierto arriba continuó siendo insuficiente para batir a un Sergio Rico que, aún así, tuvo que seguir realizando intervenciones de mérito para mantener su meta a cero.

Suma tres puntos más el PSG, y se coloca con 48, pero como los otros tres de arriba (Lille, Lyon y Mónaco) han ganado también, la parte alta de la tabla se mantiene igual. Lideran los 'dogos', con tres puntos de ventaja con respecto a los parisinos, terceros y a uno del Lyon, y tres por delante de los del Principado.

El Nîmes sigue siendo el colista del campeonato, con 15 puntos, a cuatro de la promoción por la permanencia y también de la salvación. Opciones tiene, pero necesitará acompañar al espíritu combativo del Parque de los Príncipes con un mayor acierto de cara a gol.