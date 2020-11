Mbappé, Neymar o Haaland: así se frustraron sus fichajes por el Barça

Inició su cargo como directivo del Barcelona en 2010, primero con Sandro Rosell, y continuó también durante la dirección de Josep Maria Bartomeu, hasta que este presentó su dimisión semanas atrás. Al estar en contacto con el área deportiva, trató de cerca los posibles fichajes del Barcelona. Y en ello se centró Javier Bordas en su última entrevista con 'Mundo Deportivo'.

Una de las críticas a la pasada directiva azulgrana fue, durante años, la confección de la plantilla. Bordas vio de cerca los fichajes que se pudieron hacer y, por una cosa u otra, no se concretaron. Uno de ellos fue Kylian Mbappé: "Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé, me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y, en cambio, al Barça sí podía ir porque no estaba Neymar".

"El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça por no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se pudo haber hecho. Pero Robert Fernández -de la secretaría técnica- prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé lo hace para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más a alguien así que a un finalizador", recordó Bordas.

También recordó el pasado intento de rescatar a Neymar en 2019: "Sí, fue en serio. Teníamos muchas ganas de que viniera, lo intentamos de todas las maneras posibles. Estuvimos muy cerca. Conseguimos que el PSG nos hiciera una oferta cuando nunca aceptó nada ni por Verrati, ni por Marquinhos ni por Thiago Silva. No es un club vendedor. Estuvimos tan cerca que él incluso creía que venía, estuvo a punto. Hubo una diferencia de dinero que ponía su padre, pero los clubes no se pusieron de acuerdo para cerrarlo".

"Yo creo que a Messi le quedó el regusto de que se podía haber traído y no se hizo. Pero ya se ha visto lo que ha pasado con el virus. Igual, si hacemos ese esfuerzo económico, ahora estaríamos peor. O igual viene, no tienes que echar a Valverde ni fichar a Braithwaite en invierno. En el fútbol hay momentos en los que tienes que acertar y Neymar era clave. Fue un tema de área económica. Pusieron un tope y no se pudo pasar de ahí. Algunos jugadores propusieron aplazar parte del sueldo para que pudiese volver Ney. Aunque se debían bajar bastante para que cuadrase con el 'Fair Play Financiero' y LaLiga. Eso sí, las dos veces que Neymar pudo volver, él renunciaba a mucho dinero. Es contradictorio con tener pleitos, pero ese es otro tema", lanzó el ex directivo azulgrana.

Sobre el motivo de la marcha del brasileño, no quiso ser del todo claro: "Se equivocó al querer irse, intentamos convencerle. Al cabo de un tiempo vino y dijo que su casa era el Barça y que quería volver. Sé por qué se fue, pero prefiero que lo diga él. A mí me lo explicó y no me dijo que fuera por estar a la sombra de Messi. Él quiere ser el número uno y sabe que cuando Leo deje de serlo lo será él. Pero estaba dispuesto a ser el número uno a la vez con Messi".

Lo que pudo ser y no fue: Haaland, Courtois, Morata, Monchi...

Bordas reconoció que se barajaron muchos nombres en la secretaría técnica. "Si creía que podía ayudar, me movía, pero no hice nada por mi cuenta. Cuando moví lo de Courtois, lo hablé con Rosell. Me dijo que podíamos hacer algo. Puse a disposición traer al belga y Zubizarreta, con buen criterio, quiso traer a Ter Stegen y acertamos porque es el mejor del mundo. Pero llegó Unzué y decidimos traer a otro, Bravo. Pero quizás pudimos tener a Courtois y a Ter juntos".

Cuando Morata pudo vestir de azulgrana: "Pensaba que Luis Suárez necesitaba un relevo y no hay muchos que puedan serlo porque él es uno de los mejores. Uno bueno era Morata, que quería irse del Chelsea. Lo hablé con Bartomeu y me dijo que le gustaba mucho. Lo moví y la verdad es que fue posible traerlo cedido, pero la secretaría técnica lo desestimó y vino Boateng".

"He recomendado muchos más fichajes. A Haaland, a Ferran Torres, a Dani Olmo por 20 millones... También pude traer a Monchi junto con Jordi Cruyff y Thierry Henry para venir a la vez y formar la secretaría técnica. Monchi de fichador, Jordi para el fútbol base y Henry como enlace del vestuario. Lo tenía montado, pero entró Pep Segura", desveló Bordas, que también trató el 'tema Haaland'.

"Me decían que no era un jugador del 'modelo Barça'. Entiendo que Bartomeu haga caso de la secretaría técnica, pero la verdad es que podrían haber venido estos jugadores, que luego tampoco sabes qué rendimiento van a dar", sentenció.

Terminó con un resumen del proyecto, al que cree que le faltó mayor fortuna en momentos clave: "La gente se olvida de que el año de Roma nos pegamos toda la Liga sin perder un partido y que en la ida de Champions le metimos cuatro a la Roma jugando mal. ¿Entonces no hay proyecto? ¿Porque nos meten gol de córner? Al año siguiente jugamos bien, ganamos la Liga, pero perdemos en Anfield. Si pasamos y ganamos la Champions contra el Tottenham, ¿ya hay proyecto? Proyecto había".

Y juzgó los puntos débiles que vio en el equipo durante esos últimos años. "Somos muy buenos jugando de una manera y flojos sin balón. En otra época teníamos atrás jugadores muy fuertes como Puyol, como Abidal, un Keita en el medio... Es muy importante ser pelotero, pero también hay que ser contundente en las áreas. En Roma y Anfield, al final nos echan dos goles de córner. Si no te los meten, igual las ganas dos Champions. Jugando igual. Y hubiésemos sido el mejor equipo de la historia, habría proyecto, sería todo fantástico", finalizó en su charla Bordas.