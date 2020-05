¿Mbappé o Haaland? ¿Neymar o Lautaro? ProFootballDB se 'moja'

Tanto Real Madrid como Barcelona tienen subrayados ambiciosos nombres en su agenda. Incluso con la idea de incorporarlos este mismo verano. Mbappé y Haaland, en los despachos del Bernabéu; Neymar y Lautaro, en los del Barça, marcan la hoja de ruta más ilusionante. Más allá de si la pandemia permite ir a por ellos o no, nos planteamos: ¿A cuál necesita más cada club?

La pregunta se puede enfocar desde varios prismas: la edad, el precio que costarían, posición que ocuparían en el campo, alternativas en la misma demarcación… No es lo mismo invertir 111 millones en los casi 23 años de Lautaro que en los 28 de Neymar, pagar más del doble por Mbappé que por Haaland, necesitar un ‘9’ puro o alguien de banda. Nosotros lo vamos a enfocar desde el ‘big data’.

Real Madrid: uno u otro según el rol de Benzema

A priori, la gran diferencia entre el francés y el noruego está en los espacios que ocupan. Mbappé tiene más querencia a salir del área y a caer por los costados para aprovechar su velocidad y regate, mientras que Haaland es un ‘9’ más clásico. No obstante, aunque no sea tan veloz, su potencia en carrera no le aleja mucho del jugador del PSG en ese sentido.

Tomando sus estadísticas de esta temporada por cada 90 minutos de juego (que no por partido) en seis parámetros clave para un atacante, encontramos una ligera ventaja para Mbappé. Maneja mejores promedios en asistencias (0.47), pases clave (2.26), disparos a puerta (2.69) y regates intentados (5.5). Haaland domina en el promedio de goles (1.59) y porcentaje de acierto en los lanzamientos a puerta (67.67%).

Es decir, el ‘big data’ dejaría al del PSG con un perfil más dinámico, que tendría más presencia en el juego y propondría más desequilibrio. El del Borussia Dortmund, por su parte, sería más intermitente, pero también mucho más contundente, necesitaría menos para marcar. Y ojo a la capacidad para generar gol de ambos (tantos más asistencias): 1.6 del francés por cada 90 minutos, por los 1.82 del noruego.

En suma, la conclusión, siempre según el ‘big data’, es que el elegido podría enfocarse desde el rol de Benzema con ellos: con Mbappé se mantendría siendo ‘9’, con Haaland podría volver a ser el socio que era con Cristiano.

Barcelona: no hay debate

Nos vamos a la secretaría técnica del Barcelona para analizar a sus grandes deseados del mercado. Aquí el debate ni siquiera existe: Neymar es superior a Lautaro Martínez en todos los conceptos clave. Además, sin ser un claro ‘9’, el brasileño genera más gol (1.28 por cada 90 minutos, frente a los 0.66 del interista) y chuta más veces y con mejor porcentaje de acierto.

Sin embargo, la diferencia más abismal es la fantasía que prometen uno y otro: los 9.88 regates de Neymar triplican los de Lautaro (3.05).

El gran argumento a favor del ex de Racing, amén de la mucho mejor relación precio-edad, es que ficharle significaría encontrar el mejor relevo para Luis Suárez, al tiempo que suavizaría el duro proceso del ocaso de Luis Suárez, que empieza a enfilar su tramo más complicado a sus 33 años. Apostar por el argentino es apostar por el futuro.

Comparando a las cuatro a la vez, y aunque siendo muy reduccionista, tenemos a Mbappé, Neymar y Haaland empatados dominando en dos conceptos distintos, mientras que Lautaro es el último en todos salvo en el número de regates intentados y en los pases clave, donde empata con el noruego. Por tanto, la elección del Real Madrid se antoja más beneficiosa que la del Barça.