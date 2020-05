"Mbappé puede marcar una época en el Madrid"

El entrenador Unai Emery se confesó en 'AS'. El técnico hizo resumen de la actualidad deportiva ahora que el fútbol está a punto de volver.

A Emery le preguntaron por Mbappé y su posible llegada al Bernabéu. "Tiene capacidad para marcar una época en el Madrid, claro", señaló.

Es un jugador al que le gustaría tener siempre en su equipo. "Cuando estuve en Francia me encantaba que estuviese allí porque disfrutaba de él. Cuando fui a Inglaterra, me hubiera gustado que jugase en la Premier y, si vuelvo a España, quiero que esté aquí", resumió.

El técnico lo ve cerca del Madrid. "Seguramente habrá cosas del PSG que le llenen... y quizá alguna no. Y por ahí puede estar el Madrid. En España tenemos la suerte de tener y exportar a los dos mejores equipos del mundo, el Madrid y el Barcelona. A mí me gustaría que siguiesen teniendo a los mejores jugadores del mundo", analizó.

En caso de que el Madrid logre echarle el lazo a Mbappé, se convertiría en el 'galáctico' más joven y más caro. Sin duda, un logro al alcance de muy pocos.

En otro orden de cosas, Emery se refirió a Neymar, el otro crack del PSG. "Es verdad que Cristiano o Messi siguen en la cúspide del fútbol, pero para mí, Neymar es el principal candidato para ser el mejor del mundo en un futuro". destacó.

Por último, habló sobre su futuro. "Entrenaré donde me quieran y me lo demuestren. Me gustaría un proyecto atractiva, a poder ser en Champions o en Europa League, pero no me cierro a nada...", concluyó.