Mbappé se pone 'gallito' y mete al PSG en la final

Empezó el Lyon ganando. Pero Mbappé se puso 'gallito'. Con solo dos oraciones simples podría explicarse lo que fue el encuentro de semifinales de la Copa de Francia entre los locales y el PSG.

Terrier, tras un error de Kurzawa en la salida de balón, puso el 1-0 en el 11'. Saltaba la sorpresa en el Parc Olympique Lyonnais, pero los asistentes al mismo no tuvieron apenas tiempo para sentarse de nuevo en sus butacas antes del primer 'mazazo' de Mbappé.

Kurzawa pudo redimirse de su fallo y cabeceó un saque de esquina al segundo palo para convertirse en asistente del 1-1. Allí estaba el bueno de Kylian, que solo tuvo que meter la bota para igualar la contienda.

Los locales dejaron buenas pinceladas hasta el descanso, si bien el poderío ofensivo del PSG advertía con solo mirar a sus rivales. Esta artillería pudo mermarse tras el pitido final del primer tiempo. Neymar abandonó el césped con una notable cojera, aunque no tuvo problemas para seguir.

De hecho, el ex del Barça saltó con normalidad en la reanudación e incluso puso su firma al 1-2. Marçal cortó con la mano un remate de Cavani en el área, lo que le costó la segunda amarilla. El '10' no falló desde los once metros, engañó al portero y devolvió la normalidad al marcador.

La expulsión terminó de acabar con las esperanzas de un Lyon que sería testigo en primera linea de la última bestialidad de Mbappé. En el 70', el delantero recuperó un balón en campo propio, cabalgó hasta el área contraria con bicicleta, regate y dos rivales perdidos por el camino incluidos y batió a Anthony Lopes.

Ya como colofón, el PSG aprovechó su superioridad y se regaló otros dos tantos para completar la 'manita'. Sarabia, en el 82', alargó su gran racha goleadora antes de que el propio Mbappé, en el 93', pudiese su propia guinda para firmar su 'hat trick' y completar el 1-5.