Mbappé se une a la oleada de protestas por George Floyd

El ex tenista Yannick Noah y el delantero de Paris Saint-Germain Kylian Mbappé se han unido al grupo de deportistas que han sumado sus voces para exigir justicia por la muerte del afroamericano de 40 años George Floyd el pasado lunes en Minneapolis (Estados Unidos).

"#JusticeForGeorge" (Justicia por George) ha sido el mensaje de Mbappé en su cuenta de Twitter.

Mientras, Noah ha publicado una foto en la que también exige justicia por la muerte de Floyd, durante su detención en Minneapolis por un membro de la Policía. En esa foto en Instagram, Yannick lleva una camiseta con las inscripciones "no puedo respirar", frase que Floyd gritaba mientras le aprisionaban la garganta con la rodilla, y que se ha convertido en el eslogan de los manifestantes estadounidenses que protestan por este suceso, y #JusticeForGeorgeFloyd.

El ex jugador de tenis también escribió unas palabras: "¡¡¡Basta!!! No basta con no ser racistas, ¡tenemos que ser antirracistas! ¡Grítalo fuerte!.