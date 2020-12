"Mbappé sigue siendo decisivo aunque no marque"

Kylian Mbappé está viviendo su momento más bajo en el PSG. El delantero francés no marca en Champions desde el 11 de diciembre de 2019 y, pese a todo, cuenta con la confianza de sus entrenadores.

Deschamps, su técnico en la Selección Francesa, quiso defenderlo a capa y espada de las críticas surgidas en los últimos días, pues sabe la importancia que tiene en los esquemas ofensivos.

"Kylian es un jugador que marca la diferencia. Obviamente necesita marcar, ha pasado un tiempo desde que lo hizo. Esto sucede, todos los delanteros de alto nivel pueden experimentar un periodo en el que tienen un poco menos de éxito y eficacia", dijo en 'RMC Sport'.

El seleccionador galo aseguró no tener ningún tipo de dudas con su delantero. "No me estoy haciendo preguntas ni tengo preocupaciones sobre Kylian. Él quiere detener esta racha, por supuesto, pero eso no le impide seguir haciendo cosas decisivas para su club", aclaró.

Mbappé tendrá una oportunidad más para romper su mala racha en Champions. Sin haber marcado esta temporada, el PSG necesitas sus goles ante el Istanbul Basaksehir para pasar de fase.