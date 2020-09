"Mbappé tiene decidido que su próximo equipo es el Madrid"

Mbappé, otro de los muchos culebrones de los últimos años en el mercado de fichajes. Que el Real Madrid está interesado en él no es ningún secreto y el Liverpool se ha sumado a la lista de pretendientes. Paco Buyo tiene claro que el jugador ya está decidido: quiere un futuro blanco.

"Creo que tiene decidido que su próximo equipo es el Real Madrid", afirmó en uno de los programas de 'El Chiringuito'. También avisó de que el PSG intentará retenerle por todos los medios. Y, por todos los medios, se refería a con una oferta multimillonaria.

El ex futbolista no puso fechas límite para que el traspaso se dé. Avisó de que, si no se produce en el verano de 2021, puede que tenga lugar más tarde. Incluso contempló como opción que el delantero espere a que finalice su contrato en la Ligue 1 para marcharse libre.

Su vinculación actual se extiende hasta 2022, conque habría que esperar bastante. Tiempo hay: Mbappé tiene tan solo 21 años y le queda toda una carrera por delante que, de momento, ya es brillante. Contra el Niza, volvió a sembrar el caos para satisfacción de Tuchel.