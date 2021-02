"Mbappé tiene muchas ganas de ir al Real Madrid; le encanta"

La carrera de Jesé, con el paso de los años, se convirtió en una montaña rusa sin una estación fija en la que poder explotar ese juego que sí demostró durante su etapa en el Real Madrid. Ahora, de regreso a la UD Las Palmas, quiere recuperar sensaciones. A su paso por 'El Partidazo de COPE' habló de ello y más.

Jesé, que conoció bien a Mbappé durante sus temporadas en el PSG, fue cuestionado sobre si ve o no al francés en un futuro en el equipo blanco: "Tiene muchas ganas de ir allí. Su ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo desde que empezó a ver el fútbol. Le encanta el Madrid y estoy seguro de que va a jugar allí algun día".

Centrado en su figura, el canario mandó un mensaje claro. "Mucha gente me ha dado por retirado. Eso me da más ganas de entrenar y de jugar bien. Tenía ofertas de Turquía, México, Arabia... Me quedo aquí porque tengo cerca a la gente que me quiere y el apoyo del club", resaltó.

"Me apetece hablar de fútbol. El pasado hay que dejarlo atrás y ahora quiero estar centrado en esto. He puesto siempre de mi parte pero al final las cosas no se han dado", añadió Jesé, que recordó aquella lesión ante el Schalke 04 todavía como jugador del Real Madrid.

"Muchas veces le he dado vueltas. Está claro que marca mi carrera deportiva. Fue como si un Ferrari a 300 km/h choca y se rompe. Y hay que empezar de cero y repararlo", rememoró el español.

Ahora, ya mentalizado en su nueva temporada en Las Palmas, Jesé quiere dejar atrás los fantasmas del pasado y volver a brillar sobre un terreno de juego.