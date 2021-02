"Mbappé tiene que jugar un año más en el PSG antes de irse al Madrid"

Mbappé sigue siendo uno de los temas en Europa porque acaba contrato en 2022 y el PSG ya comenzó a negociar y a ver la mejor forma para ampliar esa relación con el joven delantero.

El francés ya ha dejado claro en varias ocasiones que su intención es la de continuar en el Parque de los Príncipes, algo que ocurrirá salvo que haya una sorpresa. Robert Pirès pasó por 'Radio Marca' y comentó lo que le parece la situación de su compatriota.

"La gente no tiene que olvidar que Mbappé es un chico joven. Lo más importante es que debe jugar un año más como mínimo en el PSG antes de irse al Real Madrid. La presión en el Madrid no es igual y él tiene que aprender todavía. En el PSG no tiene esa presión", expresó.

El ex jugador, además, también dijo que el Villarreal es su equipo y que se alegra mucho "de todo lo bueno que le pase". Para terminar, dejó a la Selección de España como un equipo "bueno y joven"..