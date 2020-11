Mbia y un corazón sevillista

A sus 34 años, Mbia está viviendo sus últimos coletazos en el mundo del fútbol. El camerunés, que ya en su tiempo decidió dejar atrás el fútbol europeo, está convirtiéndose en una pieza indispensable del Shanghai Shenhua.

En el cuadro chino, el jugador ha disputado un total de 13 partidos y ha visto una roja, en el encuentro de hace poco más de una semana ante el Chongqing Lifan.

Eso le llevó a perderse el choque de ida contra el Hebei China Fortune, aunque su equipo apenas notó su baja porque le metió un contundente 4-1 a su oponente.

Mbia sigue haciéndose un hueco en el fútbol chino y quiere seguir cosas importantes, aunque no parece que llegue a los niveles del Sevilla, club en el que ganó dos Europa League consecutivas (2013-14 y 2014-15).

De hecho, el centrocampista tiene un corazón sevillista. No hay que olvidar su gol agónico en Mestalla (2014) para meter a los hispalenses en la gran final de la competición europea.

El partido se le puso cuesta arriba a los de Emery cuando en un saque de banda llegó el tanto del camerunés. Vaya éxtasis y vaya locura porque ese gol permitió ganar luego un título.

La última vez que jugó con los andaluces fue el 27 de mayo de 2015, en la gran final de la Europa League contra el Dnipro. Han pasado ya más de cinco años, pero como si fuera ayer.

No ha habido día en el que el jugador no se haya acordado de su ex equipo: cantando el himno a voces, felicitándoles por sus éxitos, viendo sus partidos...