McManaman criticó la exagerada actuación de Rüdiger en la expulsión de Savic

El Chelsea no concedió respiro alguno al Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y le endosó otros dos goles que, sumados al de la ida, hacían tres en el resultado global de la eliminatoria. Una de las jugadas polémicas del partido llegó con la expulsión del montenegrino Stefan Savic.

La expulsión del jugador rojiblanco fue un tanto controvertida ya que, como muestran las imágenes, el codazo existe, pero también se evidencia una exageración en la caída del central del Chelsea Antonio Rüdiger. Esto no ha gustado en Inglaterra y el jugador 'blue' ha sido objeto de las críticas por parte de la prensa inglesa.

"Definitivamente le suelta un codo, pero ¿fue suficiente para poner un gran enorme como él en el suelo rodando así? Lo siento pero no lo creo. Es un codazo, pero tampoco puede estar rodando por el suelo así", señaló el ex internacional inglés Steve McManaman.

Pero no todas las reacciones fueron malas. Río Ferdinand también valoró la actuación del defensor, pero para mostrar su admiración: "Creo que es un defensor sólido". Otra de las voces autorizadas, el ex jugador del equipo londinense, Joe Cole, felicitó la victoria a su ex equipo: "Sería bueno si pudieran llegar a la final de la Liga de Campeones en Estambul. No estarán preocupados por nadie en este momento, yo estoy seguro de eso".