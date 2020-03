McManaman no ve a Mané en el Madrid y desaconseja a Haaland fichar

El Real Madrid siempre está atento al mercado para fichar a los mejores futbolistas. Entre ellos están Sadio Mané y Erling Haaland, si bien Steve McManaman no los ve de blanco.

El ex jugador del Real Madrid fue claro a la hora de hablar sobre el futbolista del Liverpool. "No creo que haya ninguna posibilidad de que Sadio Mané vaya al Real Madrid", afirmó el inglés a 'HorseRacing.net'.

Asimismo, McManaman habló sobre uno de los nombres del futuro, Erling Haaland. "Es demasiado pronto para que abandone el Borussia Dortmund. Parece estar feliz y, lo que es más importante, está jugando regularmente y marcando goles", explicó.

"Debería irse cuando fuera un jugador más experimentado después de jugar unos 200 partidos con el Borussia Dortmund y de 20 a 30 en la Champions League", añadió el inglés.

Jovic es la razón por la que le aconseja no ir al Real Madrid. "Ya has visto lo que le pasó a Jovic esta temporada. Apenas ha jugado después de haber tenido una temporada maravillosa el año pasado. Haaland no necesita ese tipo de presión", espetó el ex futbolista blanco.

Otro de los nombres fue el de Paul Pogba. "No hay jugado suficiente fútbol esta temporada para que equipos como el Real Madrid estén realmente interesados en él. Tiene la calidad para jugar en el mediocampo del Manchester United siempre que esté en forma y saludable, pero hemos estado esperando noticias todo el año sobre su futuro", manifestó.

El último de los jugadores tratados fue Militao. "A pesar de que en su temporada de debut no ha sido titular, la temporada pasada me impresionó mucho en el Oporto y pensé que era un excelente central", sentenció.