'MD': 100 millones entre Bale y James

No es fácil hacer cuentas en el actual panorama mundial, marcado por el coronavirus. Sin embargo, si algo define la planificación deportiva es que la maquinaria no puede detenerse ni un instante. Y una de las claves de la madridista, siempre según 'Mundo Deportivo', es obtener unos 100 millones de euros con la venta de James Rodríguez y Gareth Bale.

Por segundo verano consecutivo, la entidad que preside Florentino Pérez intentará dar salida al colombiano y al galés. Creen que su ciclo ya ha acabado y, además, dejarían unas cantidades importantes para afrontar la llegada de nuevas estrellas. Haaland, Mbappé, Pogba, Kane, Van de Beek... son muchos e importantes los nombres que hay en agenda, y hace falta hueco en el plantel y dinero para acometerlas.

No les falta cartel a ninguno de ellos, si bien el gran problema puede estar en la tasación que consigan para darles boleto. Y es que ambos se han ido devaluando en los últimos años, no tienen la vitola de indispensables en el Real Madrid y presentan un historial de lesiones que les atormenta. No han tenido un año fácil.

Por si fuera poco, nos aventuramos a un mercado de fichajes de gran recesión. La crisis que provocará la pandemia supondrá una deflación importante en las operaciones, así que el contraste será brutal con los picos económicos que se habían alcanzado en los últimos meses.

Tanto Bale como James apuntan al mercado inglés, donde han surgido más peticiones por ellos, pero está por ver si el Real Madrid consigue ese objetivo de los 100 millones o a cuánto se queda de ello si logra encontrarles acomodo.

De hecho, este jueves varios medios ingleses hablaban de que un viejo amigo, Carlo Ancelotti, podría ser quien les echara un cable, ya que al italiano le gustan ambos refuerzos de cara al próximo curso en el Everton.

Otra de las opciones, ya planteada tiempo atrás, es la de que ambos sean moneda de cambio para alguna operación de las que busca cerrar el cuadro de Chamartín.