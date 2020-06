'MD': confiesan a la Real que el gol de Januzaj no debió anularse

'Mundo Deportivo', a través de su edición vasca, publicó una información que da otro giro a toda la polémica arbitral que sacudió el choque entre la Real Sociedad y el Real Madrid: a los dirigentes vascos les habrían asegurado que Estrada Fernández se equivocó al invalidar el tanto de Januzaj con 0-1 en el marcador.

Siempre según estas fuentes, el malestar en la directiva tras lo ocurrido en el choque del domingo llevó a hacer llamadas a los principales organismos futbolísticos. En una de esas charlas, voces autorizadas habrían admitido que el colegiado erró en esa acción vital del choque.

Así que el cabreo se mantiene en el seno de la entidad donostiarra. No obstante, se ha optado por no hacer declaraciones públicas al respecto que ya no repararían el error y que incluso podría dejar más secuelas. Eso sí, la crónica pospartido llegó llena de quejas.

Es más, ahí quedan los dos encuentros de sanción para Illarramendi, quien presenció el choque desde la grada y se dirigió a Estrada Fernández en lo que entendió el colegiado catalán como "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas".