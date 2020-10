'MD': cuatro canteranos denuncian al Barça ante la AFE

Asegura 'Mundo Deportivo' que los canteranos del Barcelona Kike Saverio, Chumi, Sergi Puig y Guillem Jaime han denunciado al conjunto azulgrana ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Los cuatro ex jugadores del Barça, siempre según lo publicado por el citado medio, habrían presentado ya un escrito conjunto para reclamar cada uno 10.000 euros en concepto de prima por clasificar al equipo el pasado curso para el 'play off' de ascenso.

Al parecer, el club catalán se negó a pagar dicha cantidad al finalizar la pasada temporada, amparándose a una interpretación literal de los contratos.

En los mismos, se especifica que cobrarán la prima "por jugar" la fase de ascenso. Como el 'play off' empezó más allá del 30 de junio y los cuatro futbolistas, que finalizaban contrato, se marcharon y no jugaron, el club azulgrana entiende que no debe pagar

Sin embargo, futbolistas que estaban lesionados como Álex Collado, Ferran Sarsanedas o Abe sí que cobraron esos 10.000 euros, pese a que no pudieron disputar ni un minuto de la fase de ascenso.