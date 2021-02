"Me agobió más el COVID-19 que mi futuro, temía no poder salir más de casa"

No empezó bien la temporada para él, pero Loren ha ganado mucho protagonismo en las últimas fechas. Era la situación propicia para dar de qué hablar en el mercado invernal, otro más movido para el futbolista verdiblanco.

La temporada no está siendo sencilla para Loren. Empezó como suplente, y además habiendo dado positivo. "En lo personal, ha sido un año duro en lo deportivo y en lo familiar por el COVID-19", explicó Loren Morón, en una entrevista para la 'Cadena SER'.

"Empecé la temporada mal, con esa cuarentena interminable. Lo dejé atrás, pero siempre vas en desventaja. No he querido transmitir a la gente esos momentos duros personales, que se quedan para mí, pero también se reflejan en el campo", continuó.

"He tenido la ayuda de los familiares y los compañeros. Ahora, he encadenado varios partidos como titular, pero, por desgracia, sólo he podido aportar mi trabajo y no llegó el gol. No soy tonto, porque sé que los delanteros viven de eso. Sigo trabajando para que lleguen", afirmó también.

Al respecto del cambio del Betis con Pellegrini, Loren fue claro. "Hemos encontrado el equilibrio. El míster está haciendo varios cambios y al suplente durante un partido le toca apretar, animar y salir a darlo todo cuando le toque", aseguró.

"Contra el Barça, disputamos una primera parte bastante buena y luego nos tocó defender; contra el Villarreal, hasta ese penalti que todo el mundo vio, también", añadió Loren.

"Hemos sabido asumir que, cuando toca atacar, atacamos todos, y, cuando toca defender, no es sólo la defensa, sino todos juntos. Ese punto de inflexión nos hace competir cada partido", insistió.

Y acabó explicando cómo ha vivido su movido y último, por ahora, periodo de fichajes. "No he tenido un mercado de enero tranquilo desde que subí al primer equipo. Pero eso se lo dejo a los agentes", explicó.

"Me agobié más por lo del COVID-19, pues pensé que no iba a salir nunca de mi casa. Estaba la posibilidad de que me marchara, lo admito; al Celta y a algún otro, pero siempre pienso que las cosas pasan por algo", reconoció el futbolista bético.

"Me quedé y estoy disfrutando muchísimo. Aunque no lleguen los goles, tengo la conciencia tranquila y disfruto de los momentos muy buenos del equipo", dijo también, para finalizar.