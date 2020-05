"Me arrepiento de perderme el adiós de Maradona, pero gracias a eso fui al Mundial"

Una de las grandes estrellas del fútbol mexicano a finales de los años 90 fue Luis Hernández. El ariete, conocido como 'Matador' en México y como el 'Pájaro' en su breve estancia en Boca por su parecido con Caniggia, recordó que no pudo ir a la despedida de Diego Armando Maradona y es algo de lo que se arrepiente.

"Me arrepiento de una sola cosa, de no haber ido a la despedida de Maradona", dijo el ex jugador mexicano en declaraciones que recoge 'Olé'.

"Él me invitó, le pedí permiso a Manolo, pues en ese entonces yo estaba en América. Manolo me dijo: 'Tú sabes güey, pero yo te necesito aquí, si quieres irte, vete, pero no sé qué consecuencias vas a tener", dijo de las palabras de Manuel Lapuente, entonces técnico de las 'Águilas'.

"Pensé en irme, y tal vez si me hubiera ido me hubieran sacado del América, pero, cuando opté por quedarme, la recompensa fue que me habló Javier Aguirre y me dijo: 'Oye, ¿quieres ir a Selección? Te voy a llamar, te lo has ganado'. Haber sido profesional me valió el sacrificio de estar en otro Mundial", continuó.

El tiempo de Luis Hernández en Boca Juniors no fue muy extenso, pues el equipo tenía demasiados extranjeros y 'Bambino' Veira optó por los colombianos Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez y por el peruano Norberto Solano. Así, Luis Hernández, que llegó como estrella, solo pudo competir en la Supercopa y apenas jugó un puñado de partidos, pese a lo que logró marcar y generar una gran amistad con Maradona.