El Sánchez-Pizjuán albergó un derbi de alta tensión entre Sevilla y Betis en la campaña 1999-2000. Un duelo que quedó empañado con el escupitajo de Gabi Moya a un rival. De ello habló en los medios oficiales del club de Nervión.

"Pues mira, nunca lo he dicho, pero ahora aprovecho. Me arrepiento muchísimo. Cada vez que lo veo se me cae la cara de vergüenza. Me arrepiento mucho de haber escupido en la camiseta del eterno rival", aseguró al recordar la escena.

"En ese momento estás caliente y no piensas en lo que haces. Me arrepiento de eso en el fútbol, fue un gesto feísimo. Yo ahora me sincero y lo quiero recordar", cerró.