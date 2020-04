"Me avergüenza ser entrenador y no aportar nada a la sociedad"

La pandemia ha tocado de cerca a todos, pero hay personas que han visto enfermar a sus seres queridos. Robert Moreno contó a 'SER Catalunya' que alguien cercano padece el coronavirus y eso le afecta.

"Me da vergüenza hablar de fútbol en este momento cuando hay gente que se deja la vida, me avergüenzo incluso de ser entrenador de fútbol porque no le aporto nada a la sociedad para salvar esto. Dentro de mi familia tengo a alguien con el COVID-19 y es una situación extraña y difícil", dijo tocado.

Robert Moreno habló sobre las medidas de confinamiento y el posible regreso de las competiciones: "Todos estamos con muchas dudas, todos miran qué hace el de al lado... La Ligue 1 mira qué dice LaLiga. Ya no me preocupa acabar esta temporada, me preocupa cómo jugaremos la próxima".

Con respecto a lo que resta de curso, Robert Moreno cree que la decisión deberían tomarla los futbolistas. "Los jugadores han de tener la última palabra, aquí se hizo una encuesta y un 80% de jugadores no quería volver hasta que no se garantice la seguridad. La solución tiene que darla la UEFA, unificar criterios, no deben pasar la pelota a las Federaciones", opinó.

No quiso hablar demasiado de fútbol, pero sí dio su lista de jugadores 'top': "Mbappé es de los tres mejores del mundo. Neymar, sin contar a Messi porque ni le pongo en esta lista, es el segundo mejor. Si hay alguien que se aproxima al argentino, ese es Neymar".

Recientemente, el ahora técnico del Mónaco valoró su paso por los banquillos del Barça y 'la Roja'. "Si diriges a España, puedes dirigir a cualquier equipo", reflexionó.