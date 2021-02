"Me cansé de mendigar para seguir jugando"

De una vez por todas, Universidad de Chile borró de un plumazo el fantasma de la B. La 'U' certificó su continuidad en la máxima categoría después de ganar 3-1 a Antofagasta.

El partido fue muy especial para un futbolista, Walter Montillo. El mediapunta disputó su último partido como profesional y cumplió el objetivo que no era otro que la permanencia.

Eso sí, el jugador lanzó un duro mensaje en su despedida: "Para quedarte en un club siendo jugador, todos tienen que querer. Cuando sientes que no es así, que te buscan la edad o que no aguantas los 90 minutos, uno se cansa. Yo me canso, a veces tuve partidos malos, todos lo tenemos.

"A los '10' les exigen más y lo tengo claro, pero es como que en todo momento tienes que demostrar y a mi edad no tengo que hacerlo. No al hincha, sino que a la gente que trabaja en el club. Como digo, andar mendigando para quedarme no es mi estilo", añadió.

Por último, Montillo cerró su intervención con esta frase. "Dije que me quería ir en paz y dejando al equipo en tercera posición es irme con creces de la manera que quería", concluyó.