"Me chirrían las críticas a Simeone, el Atleti es un equipazo"

El Atlético intentará continuar con su racha positiva este martes ante el Levante en un estadio en el que dirige César Ferrando, entrenador de La Nucía. El técnico estuvo en el club rojiblanco y tuvo a Diego Pablo Simeone en su plantilla en la temporada 2004-05.

"Me chirrían las críticas hacia Simeone. Cada vez que veo al Atlético me da la sensación de que es un equipazo. Sabes que va a pelear hasta el final y podrá estar mejor o peor, pero siempre está ahí", comentó en una entrevista en el diario 'AS'.

Sobre el Simeone que vio como jugador, solo tuvo palabras positivas hacia el argentino: "Me encontré a un jugador muy profesional y trabajador. El Cholo era lo que es ahora su equipo y me recuerda a él cuando era futbolista. En pocos meses me demostró muchas cosas y siempre le agradeceré su comportamiento hacia mí".

A Simeone ya se le vio madera de entrenador cuando era futbolista y en el campo era una extensión de su técnico. "En un equipo ves a futbolistas a los que les gusta entender el juego y están pendientes del rival. Con Simeone me pasó eso, era capaz de hacer movimientos porque se daba cuenta antes de que se los mandara", contó.

Terminando, César Ferrando opinó que Fernando Torres es "un jugador top y una persona diez" y que el fútbol perdió "a uno de sus pilares" cuando decidió colgar las botas.