"Me conocen como el tipo que lesionó a Beckham, y por ello casi me ficha el United"

Duscher es una institución en el Dépor. Integrante de aquel equipo que devolvió la ilusión al deportivismo y que luchó en Europa contra viento y marea, llegó a sonar para el Manchester United, por extrañas circunstancias.

El Dépor hoy en día está en Segunda B, pero no hace tanto jugaba la Champions. De hecho, en la temporada 2001-02 alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminado por el Manchester United de David Beckham.

Perdió el Dépor 0-2 en Riazor en la ida, pero la vuelta fue una auténtica batalla, a pesar del madrugador 1-0 del hoy entrenador de los 'red devils' Ole Gunnar Solskjaer.

Empató el Dépor con un autogol de Blanc, pero en la segunda parte de nuevo el noruego y otra institución como Giggs mataron el partido. El tanto de Djalminha, en el último suspiro, solo sirvió para maquillar el resultado.

Pero ese partido estuvo marcado por otra cosa, por la lesión de David Beckham que a punto estuvo de dejarle fuera del Mundial de Corea y Japón. De hecho, no volvió a jugar un minuto más hasta entonces. Estuvo de abril a junio en el dique seco.

El autor de la escalofriante lesión, Aldo Duscher. "Por lo menos me conocen por eso", dijo, entre risas, en una entrevista concedida al diario 'AS'.

"Ya en serio, fue una situación fea. Yo siempre entendí de una manera mi forma de jugar y afrontar los partidos. Se dio esa situación, sí, pero lo que se generó fue mucho más que lo ocurrió"; explicó, a continuación.

De hecho, no fue una acción que le pasase factura. Más bien al contrario. "Pero no creo que me perjudicase. Puede parecer raro, pero después de aquella entrada a Beckham el Manchester me quiso fichar. Fue una entrada sin mala intención, fue fútbol. El fútbol es contacto, yo lo entiendo así", se justificó.

"Lendoiro era muy complicado para negociar y defendía mucho al club. Yo estaba jugando en el Dépor, sí se negoció, pero no se dio", explicó también, al respecto, Duscher.

La prensa inglesa, en cambio, no se lo tomó tan bien. "En A Coruña había no menos de 20 periodistas ingleses. El teléfono no daba abasto. Fue un acoso constante, no fue lindo. Pero fue todo un tema de la prensa inglesa porque yo ya había hablado con Beckham y estaba todo bien", reveló.