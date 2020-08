"Me consta que la intención de Messi es continuar"

¿Messi se va a quedar en el Barça? El silencio del argentino y las dudas del proyecto aderezan esta posibilidad, que no deja de estar en toda mesa de debate estos días. El último contertulio que se ha adherido es Joan Gaspart. En 'Marca', habló sobre la situación del capitán.

"No me creo que Messi se esté planteando otra cosa que no sea la de continuar en el Barça. Ahora estamos en época en la que no hay muchas noticias y por eso salen cosas de este estilo, pero sé que Leo está muy contento en el Barça y en Barcelona, con toda su familia. No tengo ninguna noticia que diga lo contrario, por lo tanto, no atiendo a creer que Messi se esté planteando nada más que seguir", afirmó.

"No estoy ahora mismo pegado todo el día a la familia Messi, pero me consta que su intención es continuar. Esto es más cosa de la prensa y de la gente que no nos quiere. Hay que vender noticias y, como este resultado humilló a la gente del Barcelona, vende mucho. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos un tiro o miramos hacia delante?", continuó.

Y concluyó: "Como suelo decir, cada día sale el sol. En 30 años que estuve en el club, viví situaciones mucho peores que esta. Lo que pasa es que la memoria flaquea muchísimo. Ya nadie se acuerda del motín del Hesperia, donde los futbolistas pedían la cabeza de Núñez, o de las finales perdidas en Sevilla y Atenas, que también fueron muy duras. Ahora se saca todo de quicio porque se han encajado ocho goles. Si se hubiese perdido por la mínima, no habría tanto revuelo".