"Me contagié por un beso y un apretón de manos"

El ex futbolista argentino del Valencia Rubén Ciraolo afirmó una vez ha sido dado de alta por coronavirus que pasó momentos "muy malos" y que "ni se acuerda de su ingreso en la UCI" y desveló que cree que se contagió por un apretón de manos, al tiempo que pidió a la gente que respete la cuarentena.

"No se dan cuenta de lo fácil que es contagiarse, yo por un beso y un apretón de manos me contagié", señaló en declaraciones a la web del club de Mestalla. "Por favor, quédense en casa, abúrranse, respeten las distancias porque si te toca es muy difícil aguantar 19 días en un hospital sin moverte y que tengan que atenderte las 24 horas", añadió.

"Hay gente que le da como una gripe, pero a mí me tumbó pese a que hago deporte y todo eso", añadió el ex jugador, quien piensa su condición física le ayudó.

"Mi sistema inmunológico trabajó y, quizá por haber sido deportista o lo que sea, consiguió parar el líquido en mis pulmones. Yo veía las placas y el líquido empezó a subir y a subir hasta que llegó un momento en la UCI en el que mi cuerpo dijo basta. Entonces empezó a disminuir paulatinamente", narró.

Ciraolo llegó a perder casi 15 kilos y se encuentra aún débil. "Me paro, me mareo, me vuelvo a acostar… Tengo que estar aislado en casa dos semanas, me queda una todavía por delante. Fíjate lo duro y lo complicado que se hace", señaló tras agradecer el apoyo de su familia y de ex jugadores como Ricardo Arias y Miguel Ángel Bossio, con los que compartió alineación en el Valencia.

Explicó que sigue tomándose la temperatura regularmente y que todavía tiene neumonía y agradeció el trato recibido en el hospital Clínico. "Te puedo decir que hice amistad con cinco enfermeras, hemos quedado para ir a tomar cervezas en cuanto pase todo esto. El trato humano ha sido excelente, sensacional, eso no se paga con nada", afirmó.

"Hay que luchar, hay que pelear y hay que tomarse la vida de diferente manera. Se lo dice alguien que ha estado 19 días ingresado. Lo más importante son los familiares, amigos y relajarse para poder disfrutar de la vida", explicó.