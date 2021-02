"Me costaba dormir la noche anterior cuando jugaba contra Ramos y Pepe"

El jugador del Cádiz Álvaro Negredo atendió a los micrófonos de 'El Larguero', de la 'Cadena SER', donde hizo un repaso a la presente temporada de Liga y respondió a varias preguntas de los periodistas.

"Empezamos muy bien y la primera vuelta fue muy buena. En el inicio de la segunda nos han tocado seguidos equipos de arriba y en este último partido hemos sacado un punto importante y ahora vamos con los de nuestra Liga para pelear a muerte", comentó después de conseguir regresar del Camp Nou con un puntito de oro bajo el brazo.

Durante la entrevista, Negredo nombró a los tres mejores defensas a los que se ha enfrentado en su larga carrera como jugador profesional: "El más complicado para mí ha sido Puyol. Chocabas con él y cuando pensabas que te lo habías quitado de encima, ya lo tenías otra vez detrás".

"Y con Sergio Ramos son batallas continuas. Nos llevamos muy bien, pero durante el partido va muy fuerte a todas. Tiene muchísima calidad con el balón. A Pepe lo he tenido como compañero, pero cuando era la pareja de Ramos costaba muchísimo. Te costaba dormir la noche anterior al partido de solo pensar lo que te venía", añadió entre risas.

Finalmente, ofreció su opinión sobre el arbitraje y el uso del VAR: "El penalti a Perea contra el Granada es muy claro. Mi mano en Anoeta puede ser, pero en Elche tuvimos una igual y no la pitaron. La mano de Koke en el partido contra el Atlético no es gesto habitual. A mí no me convence el VAR por cómo se está utilizando. Porque se para el juego mucho y se confunde mucho a los jugadores".