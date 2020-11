"Me costó dormir cuando supe del interés del Atlético"

En una entrevista en el diario 'Mundo Deportiv', Grbic ha contado todo lo que no sabíamos de su fichaje por el Atlético de Madrid. Desde sus últimos días hasta cómo fue su llegada.

"Todo está yendo muy bien y tengo la ayuda de varios compañeros como Oblak, Saponjic, Vrsaljko... Me he encontrado con muy buenas personas y ahora estoy aprendiendo español, así que creo que cuando lo haga todo irá mejor", comenzó.

El meta quedó completemnte sorprendido ante el Interés del Atlético, el cual no se creía y se repetía una y otrta vez.

"Mi gente me dijo que estaba hablando con el Atlético y al principio no podía dormir bien pensando en ello. Cada día me decía que no era verdad y después me dije que esta posibilidad solo pasa una vez en la vida. Estoy haciendo todos mis sueños realidad, dando el máximo y aprendiendo", continuó.

En cuanto a Okblak, Grbic destacço que es uno de los mejores que tiene cu8erda para rato.

Sí que tuve algunas dudas porque Oblak es el mejor portero del mundo en estos momentos, pero he venido para aprender, crecer y poder ayudar en un futuro. No he pensado en mi debut. Lo que creo importante es que todo el equipo gane y lo demás da igual. Si el Atlético gana, yo estaré feliz", conluyó.