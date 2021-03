"Me costó venir a Barcelona, pero fue llegar y ya no querer irme"

Ansu Fati es una de las grandes esperanzas del barcelonismo en el futuro. El canterano, que podría tener que pasar por quirófano una tercera vez, explicó sus inicios en el club.

"El Barcelona fichó primero a mi hermano y después a mí. Me costó mucho venir porque tenía toda mi vida en Sevilla, mis amigos me cuidaban muy bien, pero fue llegar aquí y ya no quise irme", aseguró en 'Esquire' el futbolista.

Explicó Ansu Fati sus sensaciones en el inicio de su estrellato: "Cuando fue el 'boom' de mi debut no miré mucho las redes sociales, porque sabía que hablarían de mí. Si te lo crees demasiado, no rindes igual. Además, llegar al primer equipo y debutar no es lo más difícil. Lo más complicado es estar allí muchos años".

"Es una mierd* jugar sin público. Uno quiere ser futbolista por la afición, por celebrar un gol con ellos. Además, con público ssales más concentrado al campo, porque como juegues mal sabes que te van a pitar", afirmó.

Ansu Fati se ha convertido en nuevo embajador de la marca de coches Cupra. Se une de esta manera a su compañero de equipo Marc-André ter Stegen como imágenes de la marca.