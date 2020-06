En las últimas horas, en Argentina ha tenido mucho protagonismo un debate a pesar de que aún no hay una fecha definida para el regreso de la competición: el estadio en el que Messi jugará como local con la camiseta de la Selección.

Scaloni, que afirmó que le gustaba la Bombonera y otros campos, matizó sus palabras para 'Mundo Deportivo' sorprendido por el ruido que ha generado una simple respuesta.

"Es una polémica que no tiene sentido. Dije que me gustan la Bombonera, las dos canchas de Rosario y otras, pero yo hablé siempre de la cercanía del público, no del aliento", explicó.

"Algunos interpretaron para otro lado. No dije que en una cancha se alienta más que en otra. Es más, me da igual ser local en cualquier estadio. Ninguno gana partidos solo", añadió.

Además, el seleccionador de Argentina también valoró el Monumental: "Como Argentina históricamente lo hizo, vamos a ir al Monumental a jugar varios partidos de la Copa América y también de las Eliminatorias"

"Y sé que nos vamos a sentir muy locales en River, muy cómodos y respaldados. Yo no tengo ningún problema con el Monumental ni con ningún estadio", insistió.

Argentina ha jugado casi siempre en el campo de River, pero en los encuentos previos al Mundial de Rusia se enfrentó en un duelo clave a Perú en el de Boca y tampoco ganó. El resultado fue de 0-0.

"Quiero que la gente esté cerca de los jugadores, nada más. Hablo de cercanía física. No hablé de si cantan o no cantan. Me gusta que la gente esté cerca de los jugadores, que los vean ahí nomás", aseguró Scaloni.

"Es sólo el calor del pùblico que se siente por cercanía, no por aliento. En este sentido, es evidente que el Monumental tiene pista de atletismo. Pero no es un tema con la hinchada de River, al contrario", agregó.

Por último, el seleccionador defendió que la 'Albiceleste' debe jugar en varios estadios: "Esto es la Selección. No es River o Boca, ni Newell’s o Central, Racing o Independiente, o San Lorenzo o Estudiantes o Vélez"

"Yo pienso que la Selección tiene que jugar en distintos puntos del país. No entiendo por qué debe hacerlo sólo en un estadio", concluyó.