"Me daba miedo entrenar con Bielsa"

Las enseñanzas de Marcelo Bielsa desde el banquillo de los diferentes equipos a los que ha dirigido han calado hondo en muchos jugadores y también en los aficionados.

Del primer grupo habló Jared Borgetti, histórico delantero de mexicano, que llegó al fútbol profesional cuando Bielsa dirigía a Atlas.

"Siento un privilegio muy grande que Bielsa me haya hecho debutar, porque me enseñó no solamente a disfrutar el fútbol, sino también a verlo con otros ojos. Me enseñó a analizarlo y a entender", comentó en una entrevista concedida a 'Soy Deportes'.

Pero, al mismo tiempo, aseguró que entrenar con el 'Loco' era un deporte de riesgo. "Juro que me daba miedo entrenar con él, porque lo que exigía, para un joven, era muy duro y nunca lo dejabas conforme".