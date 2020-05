Joaquín Sánchez pasó por el 'Partidazo de COPE' para valorar la vuelta al trabajo, hablar del que puede ser el primer partido en el retorno de LaLiga, el derbi, y referirse a su futuro.

Precisamente sobre esto último confesó que aún no lo ve. "He pensado que me daría pena que mi último año fuese así. Después de tantos años me gustaría terminar mi carrera jugando. Me daría muchísima pena hacerlo de otra manera. No he pensado en mi retirada, pero acabar así daría muchísima pena", confesó.

El primer partido de la vuelta puede ser el derbi. "Nos estamos preparado para jugar este partido. Sabemos de la importancia que tiene, lo bien que terminamos antes de empezar todo esto, ganándole al Madrid, con la moral fuerte, atravesando un buen momento y este partido, sea cuando sea, será bonito jugarlo", explicó el verdiblanco.

Joaquín aseguró tener muchas ganas de volver. "Personalmente, cuanto antes empiece la Liga, mejor. Se está haciendo muy largo y sigues teniendo muchas dudas. Estos dos meses han sido complicados y ahora ves un poco de luz, pasas de fase, empiezas a entrenar y tienes la incertidumbre de cuándo va a empezar esto. Que sea ya", añadió.

"Hemos hecho el confinamiento, no solo los futbolistas, sino toda España. Desde el principio lo hemos estado hablando. El cero contagio no lo garantiza nadie. En el hotel, en el estadio, en un viaje... Nadie me puede garantizar el riesgo cero. Se minimiza pero a día de hoy nadie te lo puede garantizar. Van a intentar minimizar los riesgos, pero te puedes contagiar", afirmó el capitán del Betis.

El pasado fin de semana volvió la Bundesliga, la competición que da esperanza a todo el mundo fútbol. "Me faltó la esencia del público, el ambiente, el runrún del campo. Una vez que pita el árbitro, intentas evadirte pero se hace muy raro", sentenció.