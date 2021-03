"Me destrozaría no volver a jugar con el club que amo"

Wijnaldum sigue deshojando la margarita, debatiéndose acerca de qué hacer con su carrera. No renueva con el Liverpool, pero tampoco se le conoce destino. El neerlandés ha hablado de cómo está sobrellevando todo aquello.

Cuestionado por su futuro, Wijnaldum se mostró esquivo. "No hay novedades. Todo lo que puedo decir es que estoy muy contento con el club, el equipo, el 'staff' y los aficionados", explicó.

"No es que no esté contento, pero no es tan fácil como todo el mundo cree tomar decisiones sobre tu futuro. Tienes que pensar en todo y luego negociar con los clubes, eso lleva su tiempo", afirmó.

Tiene muchos pretendientes, y lo sabe, pero demostró tener al Liverpool en el corazón. "Dejaría un club al que amo, un equipo con el que he compartido muchos años y donde realmente me siento cómodo. Estaría devastado si no juego más con este equipo, eso seguro", dijo, para finalizar.