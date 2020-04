"Me dicen que me vaya del Atleti para ganar y yo les digo que lo importante es sentir"

Giménez está cansado de escuchar consejos que le indican la puerta de salida del Metropolitano. Para el charrúa, lo importante no son los títulos, uno debe sentir que está en el lugar que quiere. Y eso es exactamente lo que tiene en el Atlético.

"Mucha gente me dice si no me gustaría ir a un equipo a ganar cosas, y yo les digo que la vida no se basa solo en ganar cosas, sino en sentir lo que haces", explicó.

Porque en el Atlético, los triunfos saben mejor. "Muchas veces, como cuando nos tocó ganar la Supercopa, es cinco veces más de lo que puede ser ganar en un equipo que está acostumbrado a llevarse títulos todos los años", analizó.

Podría irse, porque pretendientes no le faltan. El Liverpool, por ejemplo, estaría interesado en Giménez como recambio de Lovren. Pero él se mantiene fiel a sus sentimientos.

Solo hay otra cosa por la que siente Giménez la misma pasión que por el Atlético de Madrid: la Selección Uruguaya. "Los comparo mucho. Es un equipo que siempre se caracterizó por defender bien, que cuando tiene oportunidades trata de hacerlas, y la gente aquí va siempre con el Atlético. Es como cuando siempre van con Uruguay, porque es la Selección de tres millones de habitantes, la que tiene más historia", continuó.

Por último, recordó la despedida de Diego Godín del Atlético: "Eso es algo que no se ve todos los días ni con cualquier jugador. Su despedida estuvo más que merecida. Esas cosas a uno le generan tanto orgullo y alegría que es difícil describirlo. Él se lo ganó y la gente se lo reconoce", concluyó.