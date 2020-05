"Me dieron un 20% de opciones de volver a jugar"

Charly Musonda Jr ofreció unas declaraciones en su cuenta oficial de Instagram en las que se sinceró sobre el calvario que vivió debido a las lesiones, cuando estuvo a punto de colgar las botas.

Y no porque quisiera. El jugador del Chelsea, cedido este curso en el Vitesse, desveló las palabras que le dijeron los doctores durante el complicado momento: "Me dieron un 20% de posibilidades de volver a jugar al fútbol, pero yo no me rindo".

Eso sí, se mostró muy optimista tras su última intervención: "Hace siete meses que me operaron de los ligamentos. Después de no estar en plena forma durante casi cuatro años, continúo mi camino hacia la recuperación y la redención".

"Espero volver a entrenar en unos cuatro meses. Nunca renuncies a tus sueños, no importa lo difíciles que puedan ser. Hay que mantenerse motivado", sentenció el ex jugador del Betis.