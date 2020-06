"Me dijo: 'Dale esto a Diego'. Si llego a saber que era efedrina, las tiro a la mierda"

Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, es un histórico de la Selección Argentina. De hecho, estuvo en tres mundiales, aunque sería el tercero y último el que nunca olvidaría.

El ex masajista de la 'Albiceleste', en declaraciones a 'Super Deportivo Radio' de 'Radio Villa Trinidad', arrojó un poco más de luz al episodio más negro de Argentina en una Copa del Mundo.

"No se me borra la imagen; y la peor imagen que tengo de Diego es la del Mundial 94. Recuerdo que estaba masajeando a Caniggia y viene Serrini (antiguo nutricionista del 'Pelusa') y me dice: 'Dale esto a Diego", comenzó explicando.

"Yo no le dí bola, ni idea qué era. Le acercó agua y habían seis pastillas que se las daban a Diego. No era droga, era efedrina. Si yo sabía todo este quilombo, se las tiraba a la mierda", maldijo.

Pero no se pudo evitar lo que acabó siendo la tumba futbolística del Diego. "Se tomó las seis pastillas como si nada. Yo me enteré después en Dallas que había un movimiento muy raro. Nadie me decía nada. Y recuerdo que viene Goyco y me dice: 'Le dio positivo al '10', y me agarró una locura que dejé de comer. Había un quilombo de gente. Me fui a la habitación. Si yo sabía todo esto, tiraba toda a la mierda".